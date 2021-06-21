عاجل.. عطل تقنى مجهول يغلق محطة بوشهر فى إيران

جدة - نرمين السيد - قالت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، فى بيان إنه "على إثر عطل تقنى فى محطة بوشهر.. تم توقيف العمل فيها بشكل مؤقت وخرجت عن شبكة الكهرباء الوطنية".

وأضافت المنظمة "بطبيعة الحال، بعد أن يتم حل هذه المشكلة التقنية، سيعاد ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية".

ولم تحدد المنظمة فى بيانها "طبيعة المشكلة فى المحطة" النووية، فى بوشهر، الواقعة فى جنوبى إيران.