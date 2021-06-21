وزارة التعليم تفعيل مناهج الموسيقى 1443 بدءًا من العام الدراسي الجديد

وزارة التعليم تفعيل مناهج الموسيقى 1443 ، من أحدث القرارات التي تم اتخاذها، اليوم الإثنين 11 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، الموافق 21 من شهر يونيو للعام 2021م، بالتعاون بين وزارة الثقافة، بالمملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم السعودية، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة، حيث سيتم بدءًا من العام الدراسي الجديد 1443هـ، في جميع المدارس والجامعات بالسعودية، كذلك سيبدأ قرار تفعيل تعليم مناهج الموسيقى، بالتدريج، بحيث يتم البدء بالمدارس الأهلية والعالمية وبعض الجامعات السعودية، ثم تعميمها بشكل أوسع بالمملكة، وتعد تلك الخطوة غير المسبوقة، في تطوير المناهج التعليمية، بمسابة خلق فرص، لراغبي ممارسة الأنشطة الموسيقية، لدعم مواهبهم الإبداعية، وفق رؤية المملكة 2030م، لخطة الإصلاح الثقافي والفني بالسعودية.

إضافة إلى ما سبق ذكره، فالجدير بالعلم أن وزير التعليم السعودي، معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، قد ذكر في تصريح صحفي له، عن العام الدراسي الجديد 1443هـ، سوف يتم تطوير المناهج التعليمية، بحيث تواكب النظام العالمي وفق رؤية المملكة 2030م، كذلك فإن تطوير المناهج التعليمية، سوف يليه قرارات هامة، وقرار اليوم يعد أحدث قرار بالمملكة لدعم الموسيقى، والذي تم التنويه عنه في العام الماضي، حيث تم وضع اللبنة الأولى له، من ضمن خطة الإصلاح الثقافي، التي تبنتها رؤية المملكة 2030م، بدعم كامل من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان، بهدف الارتقاء بالمملكة.

وزارة الثقافة المسؤولة عن تصاريح وتراخيص ممارسة الأنشطة 2021

في الختام ومع بداية التقويم الدراسي الجديد بالجامعات والمدارس، سيتم تفعيل ما كان متفق عليه منذ العام 2019م، بين وزارة الثقافة، ووزارة التعليم السعودي، بإدراج الثقافة والفنون بالمناهج التعليمية، مع التركيز على أن تكون جهة إعطاء التصاريح، والرخص للأنشطة الثقافية، هي وزارة الثقافة السعودية، كذلك تفعيل وتشغيل مرافق وزارة التعليم، كالمسارح المدرسية والجامعية، وفي النهاية وجب التنويه، إلى أن هذا التطوير يعد الأول من نوعه، بعد مرور 60 عام، من منع تعليم الموسيقى بالسعودية.