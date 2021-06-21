الأمم المتحدة: تعافى الاستثمار العالمى من آثار الجائحة العام الحالى

جدة - نرمين السيد - كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، اليوم الإثنين، عن توقعات بتعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العالم خلال العام الحالى، وذلك بعد تراجعها بنسبة 35% خلال العام الماضى بسبب إجراءات الإغلاق التى شهدتها البلدان لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وفي تقريرها حول "الاستثمار العالمى 2021"، الصادر اليوم الإثنين، قالت المنظمة إن الاستثمار العالمى "سيستعيد بعض خسائر العام الماضى" من خلال النمو بمعدل يتراوح بين 10 و15% خلال العام الحالى، بعد تباطؤ المشروعات الاستثمارية القائمة خلال العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

وتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمى بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال العام الحالى، وذلك استنادًا لتقديرات البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

ومن جانبه، قال جيمس شانج، المسؤول فى أونكتاد، إنه على الرغم من النمو المتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العالم مع نمو إجمالى الناتج المحلى، إلا أنها ستظل أقل بنسبة 25% عن مستواها فى 2019 فى أعقاب العام الماضى الصعب.

وبحسب البيانات العالمية، تراجعت الاستثمارات فى الدول المتقدمة خلال العام الماضى بنسبة 58%، بواقع 312 مليار دولار، وهو أقل مستوى لها منذ 2003. كما تراجعت الاستثمارات فى أوروبا بنسبة 80% عن مستواها فى 2019.