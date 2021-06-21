بدء الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الإثيوبية

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى العملية الانتخابات نحو 40 مليون ناخب من سكان البلاد، فى وقت أكدت فيه السلطات استكمال استعداداتها لتأمين الانتخابات وضمان سيرها بسلاسة. ووصف رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، بأنها دليل على التزامه بالديمقراطية فى ثانى أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان. وقالت المتحدثة باسم مجلس الانتخابات الوطنى فى إثيوبيا سوليانا شملس إن الانتخابات، التى تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب الوباء وقضايا أخرى، تدخل معتركها أحزاب موالية ومعارضة.

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