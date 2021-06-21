مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح بـ العراق

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى فى حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوماً نفذه مسلحون بالقنص على نقطة مرابطة للحشد العشائرى وعلى منازل مدنيين فى أطراف العظيم". وأضاف المصدر أن "الهجوم أسفر عن مقتل رجل وزوجته مع ابنهم فضلا عن إصابة أربعة أشخاص بجروح".

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