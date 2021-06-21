فضاء اولياء التلاميذ 2021 لاستخراج كشوف نقاط التلاميذ tharwa education gov dz

فضاء اولياء التلاميذ 2021 أعلنت نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 في الجزائر عبر فضاء اولياء التلاميذ بنشر كشوف النقاط. لجميع المستوايات التعليمية سواءا المرحلة الابتدائية أوالمتوسطة للفصل الثاني 2021 عبر موقع tharwa.education.gov.dz، حيث زادت عمليات البحث للتسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع وسحب كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر موقع ثروة. مثلما يبحث الأولياء عن رابط نتائج السانكيام 2021 لا تزال عمليات البحث جارية عن الرابط الرسمي لموقع ثروة للاطلاع على معدلات والكشوف الخاصة بالتلاميذ للفصل الدراسي الثاني لعام 2021. حيث يواجه معظم أولياء التلاميذ العديد من المشكلات الفنية من اجل الدخول إلى موقع الويب الخاص بفضاء اولياء التلاميذ 2021 الذي خصص من اجل رؤية معدلات التلاميذ ونتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني السانكيام ويمكنك الاطلاع على موقع ثروة.

نشرح لكم جميع خطوات وطرق الاطلاع على نتائج ونقاط الفصل الثاني لجميع المستويات التعليمية فور إعلانها من قبل وزارة التربية الوطنية ، كما تعلن الوزارة بخطاب رسمي نسبة النجاح لجميع الشهادات للفصل الثاني من الدراسة ثم يبدأ التلاميذ و أوليائهم في الكشف والاطلاع عن نقاط الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا وذلك بالولوج إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ.

كيفية تسجيل الدخول إلى فضاء اولياء التلاميذ 2021

كما عرفنا كيفية التسجيل في فضاء الأساتذة بدأت تظهر نتائج تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية على موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021. كما بدأ العديد من أولياء التلاميذ في البحث عن كيفية التسجيل في موقع ثروة. وذلك من اجل رؤية نتائج ومعدلات التلاميذ للفصل الدراسي الثاني 2021. إليكم خطوات تسجيل الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ:

أولا، الولوج إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ

ثانيا، اختر تسجيل جديد.

ثالثا، ادخال بيانات ولي التلميذ.

رابعا، قم بتعبئة البيانات الشخصية لولي التلميذ.

واخيرا، إدخال البيانات الخاصة بالأبناء الذين يدرسون في أي مرحلة من المراحل الدرسية كما هو محدد في الموقع.

كيفية استخراج كشف نقاط الفصل الثاني 2021

من الآن فصاعدًا، يمكن لأولياء التلاميذ الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 للطلاب عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بعد افتتاحه من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية وتسجيل عشرات التلاميذ على الموقع المخصص لأولياء أمور التلاميذ. حيث سيتمكن أولياء التلاميذ بعد التسجيل من استخراج وسحب كشوف النقاط والنتائج الخاصة بأبنائهم من خلال موقع ثروة باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ

يجب عليك بتسجيل الدخول وأدخل كلمة المرور.

انقر فوق مربع كشف النقاط و العلامات.

اضغط على قائمة النقاط والعلامات.

هنا ستختار الفصل الثاني من عام 2021.

تظهر قائمة اولادك المسجلين.

بعدها يظهر كشف النقاط الخاص بالتلميذ.

واخير يمكنك سحب كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021.

استخراج كشف نقاط الفصل الثاني من فضاء اولياء التلاميذ

ألزمت وزارة التربية الوطنية أولياء التلاميذ بالتسجيل في موقع فضاء اولياء التلاميذ 2021 والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، حيث يمكن لولي التلميذ رؤية كل معلومات إبنه والنتائج وكشوف النقاط ومعدلات أولاده في مختلف المراحل التعليمية سواء الابتدائية أ مستويات المتوسطة والثانوية. مستويات الصفوف ، كما يستطيع استخراج كشوف نقاط الاختبارات ورؤية جميع ملاحظات الأساتذة على التلميذ.

فضاء اولياء التلاميذ 2021

في حالة مواجهة مشاكل تقنية تمنع ظهور نتائج الفصل الثاني 2021 للتلاميذ. يرجى معاودة الولوج إلى فضاء أولياء التلاميذ 2021 موقع ثروة الإلكتروني في وقت لاحق. لانه حاليا عليه ضغط كبير. كما نضيف أيضا لمتابعين الكرام أن موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 سيتم تفعيله خلال الفترة القادمة، بمجرد الموافقة على نتائج السانكيام وإعلانها في 16 يونيو ، حتى يتمكن جميع أولياء التلاميذ من الدخول ومتابعة الخطوات السابقة والتسجيل مباشرة ومعرفة نتائج التلاميذ في المراحل التعليمية ” البكالوريا والسانكيام و البيام و ”فور إعلانها رسميًا على المواقع الإلكتروني.

فضاء أولياء التلاميذ هي عبارة عن موقع الكتروني انشأتها وزارة التربية والتعليم في الجزائر حتى يتمكن جميع التلاميذ واوليائهم من الاطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني وكذلك الاطلاع على سلوك التلميذ وجميع ملاحظات الاساتذة وأيضا يمكن للتلميذ الدراسة الكترونيا عن بعد بسبب نتشار وباء فيروس كورونا في الآونة الأخيرة وحفاظا على صحة التلميذ والأستاذ

كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021

تعلمنا معكم أيضا في هذه المقالة الطريقة الصحيحة لكيفية التعرف على نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الثاني وكيفية التسجيل. في فضاء أولياء التلاميذ 2021، وسحب كشوف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021 عبر موقع ثروة. وتسجيل الدخول لموقع أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz. وقد أكدت وزارة التربية الوطنية أيضًا أن جميع الولايات الجزائرية تتلقى النتائج ويتم تضمينها من خلال موقع ثروة، ما عليك سوى التسجيل والدخول وفقًا للخطوات السابقة لموقع فضاء اولياء التلاميذ 2021.

يمكنكم الاطلاع على كشوف النقاط الخاصة بالتلاميذ من فضاء اولياء التلاميذ 2021 بعد ان تم صدورها من قبل وزارة التربية. بمجرد الانتهاء من عملية تصحيح ومراجعة الأوراق الامتحانية وقد تم رفعها الكترونيا على موقع الوزارة. ليتمكن كل الأولياء وابنائئهم من الحصول عليها عن طريق خدمة البحث المجاني والخطوات بسيطة جدا كما ذكرناها اعلاه.

بعدما نشرنا لكم رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ وكيفية التسجيل بها، وطريقة ملئ جميع تعبئة المعلومات، واهم الخطوات الخاصة باستخراج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 نود ان ننبهكم أنه في حالة عدم التسجيل في فضاء اولياء التلاميذ خلال المهلة المحددة للأولياء، ستتم إزالة عضوية الوالدين، وسارعوا إلى معرفة معدل ونتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

أكدت وزارة التربية الوطنية على انه يجب على كافة أولياء الأمور التسجيل عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ على الإنترنت. وهي المنصة التي يمكن للتلميذ والولي استخراج كشف نقاط الفصل الثاني 2021. لجميع التلاميذ الحاصلين في مختلف المستويات التعليمية، سواء كانوا سانكيام أو بيام أو باك، كما أشارت الوزارة إلى ضرورة تسجيل أولياء الأمور من خلال هذه المنصة وطباعة استمارة التسجيل. وتسليمها إلى المؤسسة التعليمية لتأكيد عملية التسجيل.

كملاحظة اخيرة يمكن لجميع الاولياء والتلاميذ استخراج كشف نقاط الفصل الثاني وكذلك يمكنهم الاطلاع على نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ 2021 التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الوطنية الجزائرية كما يمكن أيضا الاطلاع على نتائج السانكيام 2021 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المعلن عنه سابقا