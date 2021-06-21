مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.