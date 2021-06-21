عاجل.. البرلمان السويدى يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فأن لوفين، يعد أول رئيس وزراء يطيح به البرلمان، بعد فشل جهود حكومته فى نهاية الأسبوع الماضى، للتوسط فى صفقة لاستعادة دعم أحزاب اليسار.

وكان لوفين قد أطلق محاولة أخيرة لتسوية أزمة الحكومة، بالإعلان عن أنه سيتم إعادة التفاوض بشأن اقتراح لتخفيف القواعد بشأن الإيجارات، الذى جعل حلفائه السابقين فى اليسار يتحولون ضده.