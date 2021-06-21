منظمة يمنية: 21 ألف انتهاك حوثى للطفولة خلال 4 سنوات

جدة - نرمين السيد - كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أمس الأحد، عن جرائم فادحة ارتكبتها ميليشيا الحوثى بحق الأطفال فى اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2017 حتى 1 مارس 2021، والتى بلغت 2.977 انتهاكا بحق الأطفال، إضافة إلى تشريد 43.608 أطفال.





وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أكد التقرير أن الانتهاكات التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى بحق الأطفال فى اليمن، تنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم وأعمال قنص وتجنيد، بالإضافة إلى منع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذى فرضته الميليشيا على أغلب المحافظات التى تسيطر عليها، علاوة على استخدام القوة بشكل مفرط.

وقالت الشبكة، إن "فريقها الميدانى وثق مقتل 3.059 طفلا، منهم 1.716 قتلوا فى المواجهات أثناء قتالهم بصفوف الحوثى، إذ زجت بهم الميليشيا فى جبهات القتال"، إضافة إلى إصابة 4.734 طفلا، بينهم 3.114 تم الزج بهم فى جبهات القتال.

كما لفتت الشبكة إلى إصابة 321 طفلاً بإعاقة دائمة، غالبيتهم بسبب الألغام الحوثية، متهمة الميليشيا بتجنيد 12.341 طفلا، لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، موضحة أن عملية التجنيد لا تزال مستمرة، فيما يفرضون على بعض القبائل تجنيد الأطفال بالإكراه، مع جرائم تتعلق بغسل الأدمغة والإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية، واستغلال الوضع الاقتصادى المتدهور لدى الأسر.

وبحسب الشبكة، خرج أكثر من مليونى طفل إلى سوق العمل بحثًا عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادى المتدهور فى البلد، إضافة إلى حرمان 4.5 مليون طفل من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيا ومعسكرات لتدريب المجندين.

وحذر التقرير من كارثة إنسانية جراء جرائم الحوثى ضد الإنسانية، مطالبًا المنظمات المحلية والدولية والمجتمع الدولى بموقف حازم، لحماية الطفولة وفرض القوانين والاتفاقات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.