الصين تسجل إصابة واحدة محلية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بلغ العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، 91.604 حالات، بما فى ذلك 519 مريضا يتلقون العلاج، 17 مريضا منهم فى حالة خطيرة. وأضافت الوكالة، أن نحو 86.449 مريضا قد خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم فى البر الرئيسى، وتوفى 4.636 بسبب الفيروس.

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