السعودية: خفش واشنطن حضورها العسكرى لن يؤثر على قواتنا الدفاعية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية، العميد الركن تركى المالكى، اليوم الإثنين، أن تقليص الجيش الأمريكى حضوره فى المملكة لن يؤثر على الدفاعات السعودية، غداة اعتراض أكبر عدد من الطائرة المسيرة المفخخة التى أطلقها الحوثيون فى يوم واحد على الأراضى السعودية.





وكانت واشنطن أعلنت، يوم الجمعة، أنها ستخفض عدد جنودها وأنظمتها الدفاعية الجوية للشرق الأوسط فى السعودية، بما فى ذلك بطاريات صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد المضادة للصواريخ. وفى تصريحات صحفية، قال المالكى: "هناك تفاهمًا متينًا مع حلفائنا حول التهديد فى المنطقة. لدينا القدرة للدفاع عن بلدنا"، دون الكشف عن عدد بطاريات صواريخ باتريوت التى لدى المملكة. وتتعرض مناطق عدة فى السعودية لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية. ويوم السبت الماضى، اعترضت السعودية 17 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، وهو العدد الأكبر الذى يطلقه المتمردون فى يوم واحد منذ بداية النزاع، وفق المالكى.

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