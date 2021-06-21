اسعار الاضاحي في السعودية 2021 وخطوات حجز الأضحية عبر الانترنت

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 1442 بدأت التساؤلات عن أسعار الأضحية فالجميع يريد التقرب إلى الله سبحانه تعالى وإحياء السنن والشعائر الدينية، هذا الأمر كان يتم بصورة طبيعية قبل ظهور الوباء الذي غير الأمر تماما فعلى الشخص الذي يريد ذبح الأضحية الدخول على موقع أضحية الذي تم طرحه من قبل المملكة من أجل الحفاظ على أمان وسلامة الجميع وعلى الرغم من فعالية هذا الموقع إلى أن البعض يفضل يعرف معرفة اسعار الاضاحي في السعودية 2021 قبل الدخول والتسجيل.

اسعار الاضاحي في السعودية 2021

الأضحية ليست من الأمور الثابتة في سعرها فهي تختلف باختلاف أسعار السوق لكل عام كما أنها تختلف في أسعارها ايضا من منطقة إلى أخرى، ولهذا قررت جمعية البر في المملكة العربية السعودية الإعلان بصورة رسمية عن سعر الأضحي لعام 1442 منعا لحدوث أي نوع من أنواع الغش أو التلاعب، وعلى هذا صرحت بالأسعار التالية

سعر أضحية البربري يبلغ قيمتها 855 ريال سعودي.

سعر أضحية السواكني يبلغ قيمتها 1150 ريال سعودي.

سعر أضحية النعيمي يبلغ قيمتها 14900 ريال سعودي.

سعر أضحية الروماني يبلغ قيمتها 1080 ريال سعودي.

خطوات حجز الأضحية عبر الانترنت في المملكة السعودية

طرحت المملكة العربية السعودية موقع باسم “أضحية” لكي يمكن من يرغب في الذبح لهذا العام من اختيار عدد الأضحى وتحديد الموعد الذي يناسبه للذبح بصورة الكترونية بعيدًا عن التجمعات والتي قد تكون سبب في تفشي الوباء، على هذا فقامت بتحديد خطوات الحجز الا وهي