الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر ابشر وزارة الداخلية السعودية

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة، هي من اهم الخدمات التي تقدم داخل المملكة العربية السعودية لجميع المقيمين على الأراضي السعودية، وتوفر وزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني ابشر وزارة الداخلية، ويقدم موقع ابشر الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة منها صلاحية الاقامه والاستعلام عن مخالفات المرور السعودية وغيرها من الخدمات الإلكتروني الأخري، وتتيح وزارة الداخلية استعلام عن صلاحية الاقامه من خلال رقم الاقامه أو رقم الحدود أو رقم الجواز، ويلجا دائما الوافد إلى معرفة صلاحية الاقامه من خلال الموقع دون الذهاب إلى مكاتب العمل وضياع الوقت والمجهود، وهى تعتبر احد اهم الخدمات التي تقدم لجميع المقيمين بالمملكة حتى لا يدخل الوافد في مشاكل اجراء انتهاء صلاحية الاقامه.

هناك مشاكل كبير تحدث لكل الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية عند انتهاء صلاحية الاقامه، حيث يمكن تصل إلى غرامه ماليه كبيره وأيضا من الممكن أن تصل إلى مغادرة الوافد إلى الأراضي السعودية، ولهذا دائما ما يتم الاستعلام عن صلاحية الاقامه برقم الاقامه أو رقم الحدود أو الجواز من قبل المقيمين حتى لا يدخلوا في هذه المشاكل، ولهذا تقدم وزارة الداخلية كيفية التاكد من صلاحية الاقامه من خلال موقعها الإلكتروني نظام ابشر، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن الاقامه بالتفاصيل.

الاستعلام عن صلاحية الاقامه برقم الاقامه

على أي شخص مقيم في المملكة العربية السعودية يجب عليه أن يقوم بطلب خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامه، وهذه الخدمة لابد أن يقوم بها المقيم بصفه دوريه والتعرف على موعد انتهاء الاقامه وكيفية تجديدها حتى لا يدخل في مشاكل تصل إلى رحيله خارج المملكة، ودائما ما تقوم المديرية العامه للجوازات على متابعة جميع مخالفي نظام الاقامه عن طريق حملة وطن بلا مخالف، ومن اجل هذا سوف نتعرف على خطوات استعلام صلاحية الاقامه للقيمين.

يجب أولا الدخول على موقع ابشر الجوازات.

قم بكتابة الاسم ورقم الهوية ومنها كتابة الرمز المرئي.

عند الذهاب إلى الاستعلامات الإلكتروني قم باختيار صلاحية الاقامه.

قم بكتابة رقم الاقامه ورمز التحقيق الظاهر أمامك.

بعدها سوف يظهر لك اسم المقيم وتاريخ انتهاء الاقامه الخاصة به.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامه