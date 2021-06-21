تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لائحة تنظيمية لضوابط إصدار تأشيرات العمل الموسمية وذلك فيما يخدم مصالح كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، و وزارة الداخلية، و وزارة الحج والعمرة ، و وزارة المالية ، و وزارة الخارجية ، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم لائحة تنظيم تأشيرة العمل الموسمي وضوابط إصدارها ، والمعنية بتنظيم أصدار تأشيرات العمرة الموسمية ووضع ضوابط وغرامات علي مخالفي نظام ولوائح التأشيرات ، ويأتي هذا بنصوص المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر ، وكل هذه الضوابط والتنظيمات تقع تحت مظلة تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين. لائحة تنظيم تأشيرة العمل الموسمي وضوابط إصدارها لائحة تنظيم تأشيرة العمل الموسمي وضوابط إصدارها تعرض لائحة تنظيم تأشيرة العمل الموسمي مواد تختص بتنظيم مسؤوليات الوافد والكفيل وهي : الرابعة : تعرف تأشيرة العمل الموسمي بأنها تأشيرة دخول لمدة زمنية معينة وتعني بقيام صاحبها بأداء عمل يخص موسم الحج وعمرة رمضان ولا يصرح بالحج لصاحبها.

تعرف تأشيرة العمل الموسمي بأنها تأشيرة دخول لمدة زمنية معينة وتعني بقيام صاحبها بأداء عمل يخص موسم الحج وعمرة رمضان ولا يصرح بالحج لصاحبها. الخامسة : تسري صلاحية التأشيرة خلال موسم الحجم الصدارة له فقط. تنحصر مدة الإقامة بالتأشيرة في أربعة شهور وتكون خمسة شهور لخدمات النقل في شهر رمضان. يبدأ دخول حاملي التأشيرات للمملكة من يوم واحد شوال ويمنع دخولهم بعد نهاية ذي القعدة. لا تتجاوز مدة الإقامة لحاملي التأشيرات نهاية محرم فيما عدا عاملي خدمات نقل المعتمرين برمضان ، يمد لهم حتي النصف من شعبان. يصرح بالتأشيرات الموسمية لشركات وطنية معتمدة ذات فروع بمنطقتي مكة والمدينة المنورة. يتراوح سن العامل بالتأشيرة الموسمية بين 25 و 48 عام عدا الأطباء. يتم دفع تأمين 2000 ريال عن كل عامل لوزارة الموارد البشرية مقابل انتقال العامل لبلده خلال المدة المطلوبة وتسترد بإثبات مغادرته.

السادسة : تلغي كافة التأشيرات الغير مستخدمة إلكترونياً في الأول من ذي الحجة كل عام.

تلغي كافة التأشيرات الغير مستخدمة إلكترونياً في الأول من ذي الحجة كل عام. السابعة : يتم تقديم خطاب تأيد جهة الإشراف علي النشاط أو المشروع للحصول علي التأشيرة. يتم تقيم المنشآت صاحبة طلب خطابات التأيد من حيث المهنية وتقدير احتياجات العمالة وذلك قبل الموافقة علي إصدار التأشيرات. تبلغ جهات التأييد بإصدار القرار قبل نهاية شهر شعبان ، ولجهات تأييد نقل المعتمرين الإبلاغ بحد أقصي أول رجب.

مواد ضبط العلاقات بين الوزارات المعنية بالتأشيرات مواد ضبط العلاقات بين الوزارات المعنية بالتأشيرات وضعت لائحة القانون بعض المواد العنية بتنظيم العلاقات بين كافة الوزارات المعنية بشؤون تأشيرات العمل الموسمية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، و وزارة الداخلية، و وزارة الحج والعمرة ، و وزارة المالية ، و وزارة الخارجية ، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، وهي المواد التالية : الثامنة : ترسل التأشيرات الصادرة إلكترونياً عن وزارة الموارد البشرية إلي وزارة الخارجية السعودية في منتصف شعبان كحد أقصي لموسم العمرة و نهاية شوال لموسم الحج من كل عام.

ترسل التأشيرات الصادرة إلكترونياً عن وزارة الموارد البشرية إلي وزارة الخارجية السعودية في منتصف شعبان كحد أقصي لموسم العمرة و نهاية شوال لموسم الحج من كل عام. التاسعة : يجب تقديم عقد عمل موقع من الطرفين ضمن مسوغات طلبات التأشيرة. توضع عبارة غير صالحة للحج بجوار تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية أو الانجليزية حسب دولة القدوم. توقف وزارة الخارجية معاملات المكاتب المخالفة للوائح وترفع من قائمة المتعاملين بعد ثبوت المخالفات.

العاشرة : يراعي اشتراطات ولوائح وزارة الموارد الشرية التالية : توضيح كافة بيانات المنشأة وعنوانها الدائم. تقدم نسخ من عقود العمالة لجهات التأييد وحفظ الأصل لدي صاحب العمل. تدوين بيانات العمالة من أرقام جوازات ومهن وأسماء ، وتقديم نسخ منها لمنافذ القدوم ومكاتب بالعمل المختصة بذلك.

يراعي اشتراطات ولوائح وزارة الموارد الشرية التالية : الحادية عشرة : علي إدارة شؤون الحجم والعمرة بوزارة الداخلية تنسيق العلاقات مع الجهات المعنية بما يخص شؤون التأشيرات.

علي إدارة شؤون الحجم والعمرة بوزارة الداخلية تنسيق العلاقات مع الجهات المعنية بما يخص شؤون التأشيرات. الثانية عشرة : تشكل لجان رقابة من الوزارات المختصة لضبط المخالفات تبعاً للوائح التنظيمية.

تشكل لجان رقابة من الوزارات المختصة لضبط المخالفات تبعاً للوائح التنظيمية. الثالثة عشرة : يتم التحقيق بالمخالفات المضبوطة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وما يحال لها من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أيضاً.

يتم التحقيق بالمخالفات المضبوطة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وما يحال لها من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أيضاً. الرابعة عشرة : علي جهات استقدام العمالة توفير التأمين الطبي والسكن والانتقالات والإعاشة والمستحقات المالية والمتابعة للعمالة خلال فترة تواجدهم. ويمكنكم الاطلاع علي اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت ومواد القانون الخاصة بذلك أيضاً. الوسوم

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لائحة تنظيمية لضوابط إصدار تأشيرات العمل الموسمية وذلك فيما يخدم مصالح كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، و وزارة الداخلية، و وزارة الحج والعمرة ، و وزارة المالية ، و وزارة الخارجية ، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم لائحة تنظيم تأشيرة العمل الموسمي وضوابط إصدارها ، والمعنية بتنظيم أصدار تأشيرات العمرة الموسمية ووضع ضوابط وغرامات علي مخالفي نظام ولوائح التأشيرات ، ويأتي هذا بنصوص المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر ، وكل هذه الضوابط والتنظيمات تقع تحت مظلة تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين. لائحة تنظيم تأشيرة العمل الموسمي وضوابط إصدارها لائحة تنظيم تأشيرة العمل الموسمي وضوابط إصدارها تعرض لائحة تنظيم تأشيرة العمل الموسمي مواد تختص بتنظيم مسؤوليات الوافد والكفيل وهي : الرابعة : تعرف تأشيرة العمل الموسمي بأنها تأشيرة دخول لمدة زمنية معينة وتعني بقيام صاحبها بأداء عمل يخص موسم الحج وعمرة رمضان ولا يصرح بالحج لصاحبها.

تعرف تأشيرة العمل الموسمي بأنها تأشيرة دخول لمدة زمنية معينة وتعني بقيام صاحبها بأداء عمل يخص موسم الحج وعمرة رمضان ولا يصرح بالحج لصاحبها. الخامسة : تسري صلاحية التأشيرة خلال موسم الحجم الصدارة له فقط. تنحصر مدة الإقامة بالتأشيرة في أربعة شهور وتكون خمسة شهور لخدمات النقل في شهر رمضان. يبدأ دخول حاملي التأشيرات للمملكة من يوم واحد شوال ويمنع دخولهم بعد نهاية ذي القعدة. لا تتجاوز مدة الإقامة لحاملي التأشيرات نهاية محرم فيما عدا عاملي خدمات نقل المعتمرين برمضان ، يمد لهم حتي النصف من شعبان. يصرح بالتأشيرات الموسمية لشركات وطنية معتمدة ذات فروع بمنطقتي مكة والمدينة المنورة. يتراوح سن العامل بالتأشيرة الموسمية بين 25 و 48 عام عدا الأطباء. يتم دفع تأمين 2000 ريال عن كل عامل لوزارة الموارد البشرية مقابل انتقال العامل لبلده خلال المدة المطلوبة وتسترد بإثبات مغادرته.

السادسة : تلغي كافة التأشيرات الغير مستخدمة إلكترونياً في الأول من ذي الحجة كل عام.

تلغي كافة التأشيرات الغير مستخدمة إلكترونياً في الأول من ذي الحجة كل عام. السابعة : يتم تقديم خطاب تأيد جهة الإشراف علي النشاط أو المشروع للحصول علي التأشيرة. يتم تقيم المنشآت صاحبة طلب خطابات التأيد من حيث المهنية وتقدير احتياجات العمالة وذلك قبل الموافقة علي إصدار التأشيرات. تبلغ جهات التأييد بإصدار القرار قبل نهاية شهر شعبان ، ولجهات تأييد نقل المعتمرين الإبلاغ بحد أقصي أول رجب.

مواد ضبط العلاقات بين الوزارات المعنية بالتأشيرات مواد ضبط العلاقات بين الوزارات المعنية بالتأشيرات وضعت لائحة القانون بعض المواد العنية بتنظيم العلاقات بين كافة الوزارات المعنية بشؤون تأشيرات العمل الموسمية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، و وزارة الداخلية، و وزارة الحج والعمرة ، و وزارة المالية ، و وزارة الخارجية ، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، وهي المواد التالية : الثامنة : ترسل التأشيرات الصادرة إلكترونياً عن وزارة الموارد البشرية إلي وزارة الخارجية السعودية في منتصف شعبان كحد أقصي لموسم العمرة و نهاية شوال لموسم الحج من كل عام.

ترسل التأشيرات الصادرة إلكترونياً عن وزارة الموارد البشرية إلي وزارة الخارجية السعودية في منتصف شعبان كحد أقصي لموسم العمرة و نهاية شوال لموسم الحج من كل عام. التاسعة : يجب تقديم عقد عمل موقع من الطرفين ضمن مسوغات طلبات التأشيرة. توضع عبارة غير صالحة للحج بجوار تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية أو الانجليزية حسب دولة القدوم. توقف وزارة الخارجية معاملات المكاتب المخالفة للوائح وترفع من قائمة المتعاملين بعد ثبوت المخالفات.

العاشرة : يراعي اشتراطات ولوائح وزارة الموارد الشرية التالية : توضيح كافة بيانات المنشأة وعنوانها الدائم. تقدم نسخ من عقود العمالة لجهات التأييد وحفظ الأصل لدي صاحب العمل. تدوين بيانات العمالة من أرقام جوازات ومهن وأسماء ، وتقديم نسخ منها لمنافذ القدوم ومكاتب بالعمل المختصة بذلك.

يراعي اشتراطات ولوائح وزارة الموارد الشرية التالية : الحادية عشرة : علي إدارة شؤون الحجم والعمرة بوزارة الداخلية تنسيق العلاقات مع الجهات المعنية بما يخص شؤون التأشيرات.

علي إدارة شؤون الحجم والعمرة بوزارة الداخلية تنسيق العلاقات مع الجهات المعنية بما يخص شؤون التأشيرات. الثانية عشرة : تشكل لجان رقابة من الوزارات المختصة لضبط المخالفات تبعاً للوائح التنظيمية.

تشكل لجان رقابة من الوزارات المختصة لضبط المخالفات تبعاً للوائح التنظيمية. الثالثة عشرة : يتم التحقيق بالمخالفات المضبوطة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وما يحال لها من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أيضاً.

يتم التحقيق بالمخالفات المضبوطة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وما يحال لها من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أيضاً. الرابعة عشرة : علي جهات استقدام العمالة توفير التأمين الطبي والسكن والانتقالات والإعاشة والمستحقات المالية والمتابعة للعمالة خلال فترة تواجدهم. ويمكنكم الاطلاع علي اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت ومواد القانون الخاصة بذلك أيضاً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لائحة تنظيم تأشيرة العمل الموسمي وضوابط إصدارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.