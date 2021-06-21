أظهر مقطع فيديو صادر عن البحرية الأميركية، انفجارا هائلا لقنبلة كبيرة وسط المحيط، تسبب بحدوث زلزال امتد لقرابة 160 كيلومترا في دايتونا بيتش، بولاية فلوريدا.
وفجّرت البحرية الأميركية قنبلة بلغ وزنها 40 ألف رطل، في تجربة تستهدف معرفة تأثير مثل تلك الأسلحة في المعارك البحرية أثناء مهاجمة السفن.
وتسبب الانفجار بحدوث زلزال بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر، امتد تأثير لـ160 كيلومترا، حيث شعر به في دايتونا بيتش، بولاية فلوريدا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد وقع الانفجار الهائل تحت الماء، في محاكاة لسيناريو هجوم على سفن أميركية، وقياس قدرتها على تحمل مثل هذه القنابل.
وأشارت البحرية الأميركية في بيان، إلى أنها أجرت التجربة قبال الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع مراعاة الحياة البحرية في اختيار منطقة تنفيذ التفجير".
جدير بالذكر أن هذه التجربة ليست الأولى من نوعها التي تجريها البحرية الأميركية، حيث سبق وأن نفذت واحدة مشابهة في 2016 قبالة سواحل فلوريدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو لانفجار هائل.. تجربة قنبلة تتسبب بزلزال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.