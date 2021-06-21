فيدال "يحرج" منتخب التشيلي.. قصة شعر تتسبب بتوبيخ وعقوبة

اعترف الاتحاد التشيلي لكرة القدم، الأحد، بخرقه للفقاعة الصحية في مسابقة كوبا أميركا المقامة حاليا في البرازيل، على خلفية حضور مزين للشعر إلى مقر إقامة أبطال نسختي 2015 و2016 في مدينة كويابا وسط الدولة المضيفة.

وأفاد الاتحاد التشيلي في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه خرق "مع الطاقم التقني الفقاعة الصحية للوفد بعد الدخول غير المرخص لمزين للشعر برازيلي الذي على الرغم من إبرازه نتيجة كشف سلبية لفحص (بي سي آر)، إلا أنه لم يكن يتوجب عليه أن يخالط اللاعبين".

وأضاف البيان، من دون الإفصاح عن أسماء، أنه "ستتم معاقبة كل الأشخاص المتورطين"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكان أحد نجوم المنتخب وهو أرتورو فيدال، مع المدافع غاري ميديل، قد نشرا على مواقع التواصل صورا تظهر قيام أحد الحلاقين بقص شعرهما، على ما يبدو في الفندق حيث ينزل منتخب "لا روخا"، وذلك قبل لقاء الأخير أمام بوليفيا 1-صفر، الجمعة، في منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في البطولة القارية.

وعبّر الاتحاد التشيلي في بيانه عن أسفه لما حصل مقدما اعتذاره "عن هذه المسألة، ونعلم الجميع أن أعضاء الوفد قدموا نتيجة (بي سي آر) سلبية السبت".

وضمن السياق ذاته، دان مدرب تشيلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي تصرف بعض اللاعبين، معترفا في الوقت ذاته خلال مؤتمر صحفي افتراضي من ملعب "أرينا بانتانال" أن "هذه الحالة أزعجتني، وهذا أمر طبيعي. بإمكاننا أن نعتبر ما حصل خطأ جسيما، وقلة حذر، والأمور على المسار الصحيح".

وتابع: "يجب دفع الثمن من أجل هذا الخطأ، وأن نكون مثاليين نظرا للحظة التي نعيشها، ونأمل ألا ينعكس هذا الخطأ على اللعب بطريقة سلبية".

وفي المقابل، اعتبر حارس وقائد المنتخب كلاوديو برافو، أن مثل هذه التصرفات "تضرّ" بعنصر التركيز للمنتخب في كوبا أميركا، وقال "نحن مدركون لما نعيشه مع الجائحة. نعرف كمنتخب أننا ارتكبنا خطأ ونتحمل المسؤولية عن عواقب كل ذلك. من شارك تحملوا المسؤولية عن الخطأ وعواقب فعلتهم".

وبحسب وسائل إعلام تشيلية، سيعمد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إلى فتح ملف تأديبي بوجه الاتحاد المحلي لعدم احترام الإجراءات الصارمة للبروتوكول الصحي، في حين أن البرازيل المضيفة هي ثاني دولة تعاني من تداعيات "كوفيد-19" مع قرابة نصف مليون حالة وفاة بسبب الوباء.

ولا يسمح للمنتخبات المشاركة في المسابقة القارية الاحتكاك مع أشخاص آخرين، في حين أكد "كونميبول" أنه سيتم فرض عقوبة مالية تصل إلى 30 ألف دولار على المخالفين.

وكان سبق لفيدال الذي دأب على خرق القوانين والتصرف بطريقة طائشة خلال مسيرته، وبعد أن أصيب بفيروس كورونا في بداية الشهر الحالي.

وكانت أمانة الصحة في سانتياغو دي تشيلي فتحت تحقيقا بشأن نجم وسط إنتر الإيطالي بطل الـ "سيري أ"، قبل مباراتي التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 في يونيو الحالي على خلفية خرقه لقوانين الصحة الخاصة بالرياضيين، ومن أجل تحديد الظروف التي آلت إلى إصابته بالفيروس.

وتلعب تشيلي التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من مباراتين بالتساوي مع الأرجنتين المتصدرة، أمام الأوروغواي في كويابا الاثنين في الجولة الثالثة من المنافسات.

ويحتل زملاء المهاجم لويس سواريز المركز الرابع من دون أي نقطة بعد الخسارة أمام "راقصي التانغو" بنتيجة صفر-1 في مستهل مبارياتهم في البطولة القارية.