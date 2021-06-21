عاجل.. ألمانيا توقف عالما روسيا بتهمة التجسس لصالح موسكو

جدة - نرمين السيد - أعلنت النيابة العامة الألمانية، توقيف عالم روسى للاشتباه فى تجسسه لصالح موسكو.



جدة - نرمين السيد - أعلنت النيابة العامة الألمانية، توقيف عالم روسى للاشتباه فى تجسسه لصالح موسكو. جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، دون ورود مزيد من التفاصيل.

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