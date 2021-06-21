سوريا: مقتل 5 أشخاص فى قصف برى مكثف على ريف إدلب الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد، إنه رصد أكثر من 200 قذيفة صاروخية ومدفعية أطلقتها قوات الجيش السورى منذ منتصف ليل الأحد-الإثنين، وحتى الآن، واستهدف مناطق فى مشون والبارة واحسم وبينين وفليفل والفطيرة وكنصفرة وسفوهن والموزرة وكفرعويد ومناطق أخرى جنوبى إدلب.

وأكد المرصد أن القصف أدى لسقوط خسائر بشرية، ففى البارة أسفرت القذائف عن مقتل مواطنتين اثنتين على الأقل، إضافة لسقوط جرحى. كما أسفر القصف عن مثتل 3 أشخاص آخرين فى احسم.

كما أشار المرصد إلى مقتل مقدم فى قوات النظام جراء استهدافه من قبل الفصائل على محاور سهل الغاب فى ريف حماة الشمالى الغربى.