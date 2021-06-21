رابط التقديم في كلية الاتصالات بجدة بعد إعلان فتح باب القبول 1443هـ

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رابط التقديم في كلية الاتصالات بجدة ، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، حيث تم الإعلان اليوم الإثنين، الموافق 21 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 11 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، عن فتح باب التسجيل والقبول، بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، بالمملكة العربية السعودية، التابع لخطة القبول التابع، للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، للعام التدريبي الجديد 1443هـ، والجدير بالعلم وفق ما أعلنه عميد الكلية، المهندس/ فهد بن عبود العامودي، أن باب التقديم مفتوح، حتى يوم الخميس 21 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، الموافق 1 من شهر يوليو للعام 2021م، كذلك يجب على راغبي التقديم مراعاة عدم تجاوز، آخر موعد للتقديم والتسجيل، وإلا لن يلتفت لطلبهم.رابط التقديم في كلية الاتصالات بجدة
إضافة إلى ما سبق، فأول أمس أعلنت الكلية التقنية ببريدة، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح باب القبول بتقني القصيم 1443هـ، أيضًا للجنسين للعام التدريبي الجديد، وبالعودة مرة أخرى فالتقديم في كلية الاتصالات بجدة، يتم إلكترونيًا، وبعدها يتم فرز المتقدمين وفق شروط التقديم والتسجيل، ويتم مراسلة المقبولين، بدءًا من يوم 22 شهر ذي القعدة الجاري 1442هـ، الموافق 4 يوليو 2021م، ولمدة 3 أيام، بعدها يتم إجراءات القبول النهائية يومي 26 و27 من شهر ذي القعدة 1442هـ.التخصصات المتاحة في كلية الاتصالات والإلكترونيات 1443هـ
وعن التخصصات المتاحة بكلية الاتصالات بجدة، نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا تخصص التقنية الإلكترونية.
- كذلك تخصص تقنية الاتصالات.
- أيضًا تخصص تقنية الحاسب.
كما لابد من توافر عدة شروط لراغبي التقديم والتسجيل، في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، للعام 1443هـ، نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا يجب على راغب التقديم أن يكون سعودي الجنسية.
- كما يجب على المتقدم لبرنامج البكالريوس الصباحي، أن يكون حاصل على دبلوم الكليات التقنية، أوما يعادلها بنفس التخصص.
- كذلك يجوز التقديم للموظفين، مع شرط موافقة رسمية من جهة العمل، أو إخلاء طرف.
في الختام لراغبي التقديم والتسجيل، في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، بالمملكة العربية السعودية، التقديم عبر رابط كلية الاتصالات الإلكتروني، مع مراعاة عدم التخلف عن آخر موعد للتقديم، وإلا لن يلتفت للطلب المقدم.
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رابط التقديم في كلية الاتصالات بجدة ، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، حيث تم الإعلان اليوم الإثنين، الموافق 21 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 11 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، عن فتح باب التسجيل والقبول، بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، بالمملكة العربية السعودية، التابع لخطة القبول التابع، للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، للعام التدريبي الجديد 1443هـ، والجدير بالعلم وفق ما أعلنه عميد الكلية، المهندس/ فهد بن عبود العامودي، أن باب التقديم مفتوح، حتى يوم الخميس 21 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، الموافق 1 من شهر يوليو للعام 2021م، كذلك يجب على راغبي التقديم مراعاة عدم تجاوز، آخر موعد للتقديم والتسجيل، وإلا لن يلتفت لطلبهم.رابط التقديم في كلية الاتصالات بجدة
إضافة إلى ما سبق، فأول أمس أعلنت الكلية التقنية ببريدة، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح باب القبول بتقني القصيم 1443هـ، أيضًا للجنسين للعام التدريبي الجديد، وبالعودة مرة أخرى فالتقديم في كلية الاتصالات بجدة، يتم إلكترونيًا، وبعدها يتم فرز المتقدمين وفق شروط التقديم والتسجيل، ويتم مراسلة المقبولين، بدءًا من يوم 22 شهر ذي القعدة الجاري 1442هـ، الموافق 4 يوليو 2021م، ولمدة 3 أيام، بعدها يتم إجراءات القبول النهائية يومي 26 و27 من شهر ذي القعدة 1442هـ.التخصصات المتاحة في كلية الاتصالات والإلكترونيات 1443هـ
وعن التخصصات المتاحة بكلية الاتصالات بجدة، نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا تخصص التقنية الإلكترونية.
- كذلك تخصص تقنية الاتصالات.
- أيضًا تخصص تقنية الحاسب.
كما لابد من توافر عدة شروط لراغبي التقديم والتسجيل، في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، للعام 1443هـ، نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا يجب على راغب التقديم أن يكون سعودي الجنسية.
- كما يجب على المتقدم لبرنامج البكالريوس الصباحي، أن يكون حاصل على دبلوم الكليات التقنية، أوما يعادلها بنفس التخصص.
- كذلك يجوز التقديم للموظفين، مع شرط موافقة رسمية من جهة العمل، أو إخلاء طرف.
في الختام لراغبي التقديم والتسجيل، في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، بالمملكة العربية السعودية، التقديم عبر رابط كلية الاتصالات الإلكتروني، مع مراعاة عدم التخلف عن آخر موعد للتقديم، وإلا لن يلتفت للطلب المقدم.
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