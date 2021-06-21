خبر محزن لعشاق المنتخب الفرنسي.. ديمبلي خارج أمم أوروبا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، استبعاد المهاجم عثمان ديمبلي من تشكيلة المنتخب الفرنسي المشارك في بطولة أوروبا 2020، بداعي الإصابة.

وخرج ديمبلي مصابا خلال تعادل فرنسا 1-1 مع المجر ضمن منافسات المجموعة السادسة، السبت، بعد مشاركته بديلا لأحد زملائه وتعزيز هجوم فريقه بصورة واضحة.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالإصابة: "خضع عثمان ديمبلي لفحص بأشعة أكس في مستشفى في بودابست مساء السبت".

وأضاف البيان: "مدة التعافي ستتجاوز فترة وجوده في تشكيلة المنتخب. وبعد مشاورات بين اللاعب وطبيب الفريق، قرر المدرب ديدييه ديشان استبعاد عثمان ديمبلي من المشاركة فيما تبقى من البطولة"، حسبما نقلت "رويترز".

ولا يزال لدى ديشان الكثير من الخيارات الهجومية مثل أوليفييه جيرو وكينجسلي كومان ووسام بن يدر إلى جانب الأساسيين أنطوان غريزمان وكريم بنزيمة وكيليان مبابي.

وتنفرد فرنسا بصدارة المجموعة السادسة بأربع نقاط من أول مباراتين، متفوقة بنقطة واحدة عن البرتغال وألمانيا، وبفارق ثلاث نقاط عن المجر.

وستلتقي فرنسا بطلة العالم في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات، مع البرتغال حاملة اللقب، الأربعاء المقبل.