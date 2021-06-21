قتلى وجرحى من الحوثيين بكمين للجيش اليمنى في مأرب

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكر موقع "سبتمرنت" الإخبارى اليمنى، اليوم، استدرجت قوات الجيش الوطنى اليمنى مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، فى جبهة محزام ماس فى الأطراف الشمالية الغربية للمحافظة، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها. كما أسفر الكمين عن تدمير عربات وأسلحة تابعة للميليشيا الحوثية المتمردة.

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