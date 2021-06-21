إيطاليا: توزيع 45.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيانات الرسمية، يُقدر متوسط معدل التطعيم فى إيطاليا بـ535 ألفاً و832 جرعة فى اليوم الواحد، وسط توقعات بأن تستغرق إيطاليا شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 25 أسبوعاً. ووصل إجمالى حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى إيطاليا إلى 4.25 مليون حالة.

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