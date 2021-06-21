رئيس إيران الجديد: الاتحاد الأوروبى فشل فى الوفاء بالتزاماته

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيسى، أن الاقتصاد سيتحسن من خلال "الثقة بالشباب والتعويل على الموارد المحلية"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وفيما يخص الاتفاق النووى الإيرانى، قال إن الاتحاد الأوروبى فشل فى الوفاء بالتزاماته حول اتفاق 2015، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة برفع كل العقوبات المفروضة على طهران.

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