الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 86 شركة ومسؤول فى بيلاروسيا

وقال بوريل فى تصريحات للصحفيين، لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد فى لوكسمبورج: "اليوم سنوافق على حزمة عقوبات جديدة أوسع نطاقًا، تضم حوالى 86 فردًا وكيانًا".
وكان دبلوماسيون كشفوا عن أن العقوبات الجديدة على بيلاروسيا تشمل 76 فردًا، منهم وزيرا النقل والدفاع، إلى جانب 8 شركات حكومية، وذلك فى محاولة لزيادة الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بعد واقعة إجبار طائرة ركاب لشركة "رايان إير" على الهبوط فى العاصمة مينسك يوم 23 من مايو.
وقال دبلوماسيون، إن الإجراءات ربما تكون بالتنسيق مع عقوبات مشابهة تفرضها دول غربية أخرى منها بريطانيا والولايات المتحدة. لكنهم لم يذكروا تفاصيل.
وأشار بوريل إلى أن العقوبات الاقتصادية "ستُعرض على المجلس الأوروبى فى اجتماعه المقبل"، يوم الخميس فى بروكسل.
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