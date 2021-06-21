الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 86 شركة ومسؤول فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، فرض الاتحاد الأورولى لعقوبات جديدة على بيلاوسيا، اليوم الإثنين، بينها عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على 86 مسؤولاً وشركة، لكنه سيترك لقادة التكتل قرار موعد فرض عقوبات اقتصادية.





وقال بوريل فى تصريحات للصحفيين، لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد فى لوكسمبورج: "اليوم سنوافق على حزمة عقوبات جديدة أوسع نطاقًا، تضم حوالى 86 فردًا وكيانًا".

وكان دبلوماسيون كشفوا عن أن العقوبات الجديدة على بيلاروسيا تشمل 76 فردًا، منهم وزيرا النقل والدفاع، إلى جانب 8 شركات حكومية، وذلك فى محاولة لزيادة الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بعد واقعة إجبار طائرة ركاب لشركة "رايان إير" على الهبوط فى العاصمة مينسك يوم 23 من مايو.

وقال دبلوماسيون، إن الإجراءات ربما تكون بالتنسيق مع عقوبات مشابهة تفرضها دول غربية أخرى منها بريطانيا والولايات المتحدة. لكنهم لم يذكروا تفاصيل.

وأشار بوريل إلى أن العقوبات الاقتصادية "ستُعرض على المجلس الأوروبى فى اجتماعه المقبل"، يوم الخميس فى بروكسل.