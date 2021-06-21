رئيسى: لن أجتمع مع بايدن

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الإيرانى الجديد إبراهيم رئيسى، إن برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية "ليس خاضعا للتفاوض أو موضع نقاش"، مضيفا أنه لن يتفاوض أيضا بشأن دعم الميليشيات فى المنطقة.





وتابع رئيسى، بالقول إنه لن يجتمع بنظيره الأمريكى جو بايدن، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكان رئيسى قد أكد اليوم الإثنين، فى أول تصريحات له منذ انتخابة، أن الشعب يريد تغيير الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد.

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