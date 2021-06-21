القوات الأفغانية تستعيد منطقتين بإقليم تخار شمال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الإثنين، إنها تمكنت من استعادة منطقتى "بانجى" و"خواجة غار"، الواقعتين فى إقليم تخار شمالى أفغانستان، من مسلحى طالبان، فى عملية شنتها قوات الحكومة وقوات الانتفاضة العامة، صباح اليوم الإثنين.





وحسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية، قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن العملية بدأت مساء أمس الأحد بدعم من القوات الجوية، حث "تم تطهير المنطقتين من عناصر طالبان صباح اليوم". وأوضحت وزارة الدفاع أن "مسلحي طالبان هربوا من المنطقة بعد أن تكبدوا خسائر فادحة"، لافتة إلى أن قريتى "أبدال" و"قارة بارشو" الواقعتين على أطراف مدينة تالقان، عاصمة الإقليم، تم تطهيرهما أيضا من عناصر طالبان.

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