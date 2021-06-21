طريقة تحويل رصيد سوا إلى سوا أو إلى أي خط آخر

يبحث عملاء شركة الاتصالات السعودية Stc عن طريقة تحويل رصيد سوا من خط إلى آخر، وتعد هذه الشركة من أكبر الشركات في قطاع الاتصالات السعودي، وعادة ما يقوم زوار بيت الله الحرام والوافدين إلى المملكة بشراء خطوط سوا السعودية للتواصل مع أهلهم وذويهم ولإجراء الاتصالات داخل وخارج المملكة ولا تكون لديهم أي فكرة عن طريقة تحويل الرصيد من جوال إلى آخر سواء أكان خط سوا أو خط آخر، وفي السطور التالية نوضح لكم الطريقة الصحيحة لتحويل الرصيد بكل سهولة.

طريقة تحويل رصيد سوا إلى سوا

وفرت شركة الاتصالات السعودية لعملائها طريقتين لتحويل الرصيد وسوف نوضح هاتان الطريقتان عقب توضيح شروط التحويل.

الحد الأدنى للرصيد الذي يمكن تحويله 5 ريالات سعودية ويمكن تحويل 10 أو 15 أو 20 ريال.

تقوم الشركة بخصم نصف ريال بصورة آلية عند قيام العميل بإجراء التحويل ويكون هذا الخصم مع كل عملية تحويل.

يمكن للمستخدمين إجراء أكثر من عملية تحويل خلال نفس اليوم، ولأكثر من خط سوا أيضاً.

شروط وأحكام التحويل من سواطريقة تحويل رصيد سوا بدون تأكيد الهوية

يمكن استخدام هذه الطريقة في حالة علم مرسل الرصيد برقم هوية المستقبل. ويتم التحويل عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم 1500 تحتوي على الكود *133* رقم هاتف المرسل إليه* رقم هوية المرسل إليه#.

تحويل رصيد سوا برقم الهوية

إذا لم تكن على على برقم هوية المرسل إليه يمكنك إرسال رسالة نصية إلى رقم 1500 تحتوي على الكود (*133* رقم المرسل إليه* المبلغ المطلوب تحويله#). ثم يقوم المستلم بإرسال رسالة إلى نفس الرقم 1500، تحتوي على الكود ( *133* رقم هوية مستلم الرصيد#).

كيف يمكن تحويل الرصيد من سوا إلى جوال خارج المملكة

وفرت شركة الاتصالات السعودية خدمات تحويل الرصيد إلى جوالات خارج المملكة. فإذا كنت مقيماً داخل المملكة العربية السعودية يمكنك تحويل الأرصدة من شريحة سوا الخاصة بك. إلى جوالات أشخاص مقيمين في دول أخرى. ويتم التحويل بنفس عملة البلد المتواجد فيه هذا الشخص. وتتوفر هذه الخدمة في عدة بلاد دون غيرها. فهي متوفرة في مصر، الأردن، تركيا، اليمن، السودان، المغرب، بنجلاديش، باكستان، أندونيسيا، الفلبين، نيجيريا، نيبال، تونس، سيريلانكا، فلسطين.