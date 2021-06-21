توافق "مصري - يوناني" على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الاثنين، وجود توافق مع مصر بشأن ضرورة إحلال السلام في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
وشدد ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، على أهمية تفكيك الميليشيات في ليبيا.
من ناحيته، قال السيسي، إن هناك توافقا مع اليونان، على دعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المرتقب قبل نهاية العام الجاري.
وفي ملف سد النهضة، قال السيسي "أكدنا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وضلوع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف".
وأردف السيسي أنه شدد على ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام المياه الإقليمية للدول.
وعلى صعيد آخر، أبدى السيسي تضامنه مع اليونان تجاه أي محاولات لانتهاك سيادتها، فيما قال رئيس الوزراء ميتسوتاكيس، إن المطلوب هو أن يكون البحر المتوسط رابطا للتقريب بين الشعوب وليس للتفريق بينهم.
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