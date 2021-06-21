جونسون: نواجه عاما صعبا بالنسبة للسفر بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد -

وكانت اللجنة المشتركة للتلقيح والمناعة فى بريطانيا، قد أعلنت أن البلاد تمر بموجة ثالثة من جائحة كورونا مع تسارع برنامج اللقاح لتجاوز انتشار متحور "دلتا" بالمملكة المتحدة.

يأتى ذلك بعد أن أبلغت هيئة الصحة العامة فى إنجلترا عن ارتفاع بنسبة 79% فى عدد حالات "دلتا" التى تم تحديدها لأول مرة فى الهند.