هونج كونج تقلل الحجر الإلزامى للمسافرين الدوليين

جدة - نرمين السيد - بدأت هونج كونج استعداداتها، اليوم الإثنين، التخفيف القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، حيث قررت المقاطعة تقليل فترة الحجر الصحى الإلزامى داخل الفنادق، التى تفرضها على المسافرين الدوليين القادمين من معظم الأماكن، طالما ثبتت تكوينهم للأجسام المضادة لفيروس كورونا.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن تقارير إعلامية محلية، اليوم الإثنين، تدرس حكومة هونج كونج ما إذا كان هناك فرصة لتخفيف قيود التباعد الاجتماعى بعد انتهاء سريان القواعد الحالية، هذا الأسبوع. وأشارت الوكالة إلى أن هونج كونج لم تسجل حالات منقولة محليًا لأكثر من 10 أيام، حيث التزمت المقاطعة بواحدة من أكثر سياسات الحجر الصحى صرامة أثناء تفشى الجائحة.

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