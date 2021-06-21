القوات التركية تقصف 7 قرى بريف تل أبيض شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال نشطاء من المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن القصف التركى شمل قرى مناطق فى قرى "كور حسن وصوان وعريضة ولقلاقو وخربت بقر وزنوبيا وبير زنار"، الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية، بريف مدينة تل أبيض الغربى، شمالى الرقة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السورى إلى قصف صاروخى نفذته القوات التركية، صباح يوم الجمعة 11 يونيو الجارى، واستهدفت خلاله مناطق فى محيط مخيم عين عيسى وقرية معلق بريف عين عيسى، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شمالى الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كما أشار المرصد السورى إلى قيام القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا، باستخدام الأسلحة الثقيلة لقصف مخيم عين عيسى وقرية معلق وطريق الدولى "M4"، شمالى عين عيسى فى ريف الرقة الشمالى، ما أدى إلى نشوب حرائق فى المحاصيل الزراعية.