إبراهيم رئيسى: أولوية إيران تحسين العلاقات مع جيرانها

جدة - نرمين السيد - وقال فى مؤتمر صحفى بثه التلفزيون، "لا عقبات أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، ولكن يجب عليها وحلفاؤها فورا وقف تدخلهم فى اليمن". وتابع قائلا "إيران تريد التفاعل مع العالم... أولوية حكومتى ستكون تحسين العلاقات مع جيراننا فى المنطقة".

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