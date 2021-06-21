فلسطين تطالب إدارة بايدن بسرعة التحرك لحماية أراضيها

جدة - نرمين السيد - وأعربت الخارجية الفلسطينية - فى بيان عن أملها بمواصلة الضغط على الإدارة الأمريكية الحالية، كون الضغط هو الأسلوب الوحيد الذى يلعب دورا محوريا فى عملية صنع القرار الأمريكى، مشيرة إلى أن عدم التحرك سيؤدى إلى تفاقم الوضع على الأرض، ويضاعف من المعاناة.

ولفتت إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حملات التوقيع واستطلاعات الرأى الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدالتها، والتى تطالب بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير، ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.