رابط فضاء أولياء التلاميذ 2021 كشف نقاط الفصل الثاني عبر tharwa.education.gov.dz

رابط فضاء أولياء التلاميذ 2021، من أهم المواقع الإلكترونية، التي أنشئت خصيصاً لتقديم خدمات إلكترونية للتلاميذ وأولياء الأمور، كما يتم رفع كشف نقاط التلاميذ من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن خطوات التسجيل في فضاء التلاميذ، حيث اهتمت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة، في العملية التعليمية.

فقامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية، التي تقدم خدمات إدارية وتقنية للتلاميذ وأولياء الأمور، وكذلك تم إنشاء مواقع خاصة بالسادة المعلمين، من هذه المواقع موقع فضاء الأساتذة، والذي يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات للسادة المعلمين، فقد تم اللجوء لهذه المواقع، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وللتقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومنعاً للاختلاط والتزاحم ونقل العدوى.

رابط فضاء أولياء التلاميذ 2021

قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومع ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني، ازداد البحث بصورة كبيرة عبر محرك البحث “جوجل”، عن آلية استخراج كشف نقاط الفصل الثاني، والذي تم رفعه على موقع فظاء أولياء التلاميذ.

آلية وخطوات استخراج النتائج عبر موقع tharwa.education.gov.dz

كما ذكرنا سابقاً أن وزارة التربية الوطنية بالجزائر. قامت باستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية. فقامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية المختلفة. لإتاحة شرح كافة المناهج الدراسية من خلالها. بطريقة سهلة ومبسطة وشيقة حتى لا يصاب التلاميذ بالملل. كما قامت بإنشاء موقع خاص بأولياء التلاميذ. مهمته الأساسية متابعة أولياء الأمور للتلاميذ مع معلميهم، ومعرفة مستواهم وتحصلهم الدراسي. كذلك يتم من خلاله رفع النتائج عليه. ولكي يتمكن ولي الأمر من ذلك. عليه اتباع بعض الخطوات التالية:

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالتلميذ بشكل صحيح.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة “إظهار النتيجة”.

الخدمات التي يقدمها الموقع

يعد من أهم المواقع الإلكترونية التي يبحث عنها التلاميذ والأولياء. لما يقدمه من خدمات عديدة لهم. ومن هذه الخدمات ما يلي: