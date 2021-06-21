فيديو : شاهد الطراونة يعتذر للنواب والعودات ويشرح سبب ثورته في جلسة المجلس الاخيرة

دوت الخليج - : قال النائب علي الطراونة إن ما جرى في الجلسة الأخيرة من عمر الدورة غير العادية الاربعاء الماضي ليست من سماته العصبية ، وإنه اضطر لما بدر منه نظرا لأنه كان يريد الحديث في موضوع عام ولكن الرئيس رفض ما أثاره في حينه .
وقال للمدينة نيوز إنه يتقدم باعتذار من زملائه النواب ومن الرئيس على ذلك .
اضاف الطراونة بأنه تحدث بعد ذلك عن عدد من القضايا منها شركة البوتاس والفوسفات وما قال إنها إقصاء لأبناء الكرك من التوظيف لديهما ، و" للأمانة فإن الإدارة في كلتا الشركتين يتعاملون مع أبناء الكرك بقساوة خصوصا الكفاءات الفنية والادارية :" وفق ما قال .
أضاف : لأمر الآخر هو أننا نطلب من الحكومة أن تدرس قراراتها قبل اصدارها ، مثال على ذلك ما قرره وزير التربية عن أن طالب التوجيهي المصاب بكورونا يحرم من تقديم الإمتحان ، هل هذا معقول بأن يعاقب طالب التوجيهي المصاب بكورونا بهذه الطريقة ، علما بأن هناك اجراءات أخرى بالإمكان اتخاذها ، فالسجين في مراكز الاصلاح يبعث له بشرطي وبهيئات ليقدم الامتحان ، والمستغرب أن يتم حرمان الطالب المصاب بكورونا سنة كاملة كما قرر الوزير في حينههل هذا منطقي ؟؟ .
وتحدث الطراونة عن طفل الكرك الذي تعرض لحادث وقال إن طبيب التخدير رفض أن يرافق المصاب ، وقد كانت أول سيارة اسعاف معطلة ، ولا يوجد فيها اسطوانات اوكسجين ، والسيارة الثانية كانت أيضا بدون اوكسجين ، والثالثة والرابعة كذلك ، إلى أن وصلت الساعة للحادية عشرة والنصف ليلا ، وقد تواصلت مع وزير الصحة ما قصر ، وتواصلت مع وزير الداخلية وايضا لم يقصر ، وقد تواصلت أيضا مع نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان فقال مشكورا إنه سيباشر الاتصال لنقل الطفل بطائرة إلى عمان ، إلا أنني ابلغته بعد مضي نصف ساعة اخبرته أن الدفاع المدني باشر بنقل الطفل الى عمان وشكرته على تجاوبه .
وكان الطراونة اثار جلبة تحت القبة ولكن لم يتمكن الصحفيون من معرفة سبب ثورته بسبب بعد الصوت وعدم فتح الماي الموجود على مقعده ، ما دفعنا لسؤاله عما جرى ليكون القارئ في صورة ما وقع بالضبط .
شاهد الطراونة يتحدث عن غضبه تحت القبة :
المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
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