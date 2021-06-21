روسيا تسجل 17 ألفا و378 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية 17 ألفًا و378 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و334 ألفًا و204 إصابات.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرًا إلى أن 2664 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية.

ولفت البيان إلى تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 129 ألفًا و801 شخص.

وأوضح أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 7584 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بـ1811 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورغ 1046 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخير.

وأشار البيان إلى أن 8 آلاف و629 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و878 ألفا و333 شخصًا.

