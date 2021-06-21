القوات العراقية تعتقل 7من عصابات داعش في نينوى وبغداد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أورده بيان خلية الإعلام الأمنى، فإن قوات مشتركة من طوارئ الشرطة وجهاز الاستخبارات ومكافحة إرهاب نينوى تمكنت من اعتقال 4 من عناصر داعش، كانوا يعملون فى ديوان الحسبة والجنود والمعسكرات العامة، خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل بعد عام 2014.
كما أشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على العناصر فى مناطق وأحياء الزهراء والأربجية وتسعين في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.
وفى سياق متصل، تمكنت قوات قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب، فضلاً عن تدمير مضافة.
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