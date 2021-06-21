سيارة مفخخة تستهدف القوات الفرنسية وسط مالى

جدة - نرمين السيد - استهدفت سيارة مفخخة القوات الفرنسية المشاركة فى عملية "برخان" بمدينة "جوسى" وسط مالى.



جدة - نرمين السيد - استهدفت سيارة مفخخة القوات الفرنسية المشاركة فى عملية "برخان" بمدينة "جوسى" وسط مالى. قالت مصادر محلية، وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية، إن هذا الهجوم أسفر عن وقوع عدة إصابات خطيرة دون تحديد عدد المصابين.

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