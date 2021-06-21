الأمم المتحدة تعرب عن انزعاجها العميق من الانتهاكات فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، عن قلقها حيال استمرار ورود تقارير عن "انتهاكات خطيرة" فى إقليم تيجراى الإثيوبى، بما فى ذلك الانتهاكات المتواصلة للقوات الإريترية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت باشليه: "أشعر بقلق عميق حيال تواصل ورود تقارير عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى الدولى، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وانتهاكات ضد المدنيين تمارسها جميع أطراف النزاع". كما حذرت باشليه من استمرار وقوع "إعدامات خارج نطاق القضاء، وعمليات توقيف تعسفى، واعتقالات، وعنف جنسى ضد الأطفال كما البالغين، وعمليات نزوح قسرى".

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