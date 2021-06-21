اتحاد الشغل التونسى: الطبقة السياسية سبب المصائب

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطبوبى، فى كلمة له خلال إشرافه على المجلس الوطنى للجامعة العامة للبنوك والتأمين، أن تونس أصبحت أضحوكة فى العالم بسبب ممارسات الطبقة السياسية.
وتابع أن السياسيين يعيشون فى الغوغائية والمناكفات وتبادل الاتهامات فى المنابر الإعلامية، وفق ما نقلته قناة "العربية" الإخبارية.
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