ألمانيا تطالب ببديل لمشروع طريق الحرير لمواجهة النفوذ الصينى

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، قال ماس إن "الصين تستخدم بشكل متزايد الفرص الاقتصادية لتوسيع نفوذها الجغرافى الاستراتيجى"، معتبرًا أنه نتيجة لذلك وقعت العديد من البلدان فى فخ الديون.

وأضاف ماس: "يقولون لنا: نريد أن نحرر أنفسنا من اعتمادنا المالى على الصين، لكن قدموا لنا بدائل"، لافتًا إلى أن هذا ينطبق على أمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وأكد وزير الخارجية الألمانى على ضرورة التفكير فى كيفية المساهمة اقتصاديًا وماليًا بشكل أكبر، موضحًا أن الهدف هو دعم الدول فى تنميتها، إضافة إلى إبطاء النفوذ المتزايد للصين.

يذكر أن مشروع "طريق الحرير الجديد" كان موضوع القمة الأخيرة للدول الصناعية السبعة الكبرى، حيث تحاول الصين كسب مزيد من النفوذ فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا عبر طرق تجارية جديدة. فيما تسعى مجموعة السبع إلى مواجهة المشروع الصينى بمبادرة خاصة للبنية التحتية.