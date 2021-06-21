رابط برنامج مساعد طبيب أسنان 1442 وزارة الصحة السعودية فتح باب التسجيل لحملة البكالوريوس

رابط برنامج مساعد طبيب أسنان، من الروابط الهامة على الساحة خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح باب التسجيل للبرنامج لحملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، على أن تتوافر عدة شروط في المتقدمين لضمان القبول في البرنامج المؤهل للتوظيف، وسوف نوضح لكم فيما يلي الرابط الرسمي للتسجيل، والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم الإلكتروني، نظراً للأهمية الكبيرة التي يحصل عليها المتدرب من خلال هذا البرنامج.

موعد بداية التسجيل

يبدأ التقديم من الإثنين الموافق 21 يونيو 2021، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق الأول من يوليو 2021.

عبر بوابة القبول والتسجيل الموضحة فيما يلي.

الدخول على الموقع الإلكتروني “ha.edu.sa“.

تحديد البرنامج المتقدم عليه.

إدخال بيانات المتقدم بكل دقة.

إرفاق المستندات بصيغة pdf.

رابط التسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنانتعريف برنامج مساعد طبيب أسنان

يعتبر هذا البرنامج من البرامج الهامة التي تقدمها وزارة الصحة، فهو يؤهل خريجي البرنامج للعمل كمساعدين لطبيب الأسنان، وتتمثل هذه المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية لعيادة طب الأسنان، فيقوم المساعد بتعقيم الأدوات المستخدمة في فحص وعلاج الأسنان، والعمل على معرفة معلومات المريض والمساعدة في إجراءات طب الأسنان.

أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية.

يكون حاصل/ة على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات “أحياء، أحياء دقيقة، فيزياء، كيمياء، تقنية حيوية، كيمياء حيوية”.

الحد الأدنى لاختبار الآيلتس لا تقل عن 4، أو الحصول على درجة 67 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها.

ألا يكون المتقدم/ة على رأس العمل.

شهادة البكالوريوس مبين بها المعدل التراكمي. في حال حصول المتقدم/ة على المؤهل من خارج المملكة أن يقدم شهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية، أو السجل الأكاديمي موضح به المعدل التراكمي. تقديم السجل الأكاديمي في حالة عدم وجود المعدل التراكمي في شهادة البكالوريوس. صورة من اختبار اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المحددة في السابق.

شروط التسجيل في البرنامجالمستندات المطلوبةوزارة الصحة السعودية

تهتم وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، بتقديم العديد من البرامج المؤهلة للتوظيف، بالإضافة لتعاون الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تتعاون مع العديد من الجهات لإطلاق برامج صحية مثل برنامج الأمن الصحي، ضمن تفعيل خطة المملكة في توفير العديد من الوظائف للشباب السعودي، والاستفادة من الكوادر والكفاءات المدربة تدريب عالي الجودة.