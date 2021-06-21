سفير مصر فى جيبوتى يلتقى وزير الأوقاف الجيبوتى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد مصطفى عرفى، سفير مصر لدى جيبوتى، اليوم الإثنين، مع وزير الأوقاف مؤمن حسن برى، وسلمه شحنة من الكتب المقدمة كهدية من مصر إلى جيبوتى لدعم مكتبتها الوطنية.





أوضح السفير المصرى فى تصريحاته أن التعليم والثقافة يحظيان بأولوية خاصة فى إطار المساعى الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى المنح التعليمية التى تقدمها مصر لأبناء الشعب الجيبوتى، وهو ما يؤكد على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. من جانبه، ثمن الوزير الجيبوتى الدعم المصرى المستمر لبلاده، وأكد أن البلدين يتشاركان نفس الاهتمام فى مجال مكافحة الفكر المتطرف، مشيداً بدور الأزهر الشريف فى هذا الخصوص، وأضاف أن بلاده تتطلع دوماً إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية فى المجالات والموضوعات ذات الصلة.

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