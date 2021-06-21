الاتحاد الأوروبى: مفاوضات النووى الإيرانى صعبة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "العربية"، اليوم الإثنين، أعرب بوريل عن أمله بألا يؤدى تغيير القيادة فى إيران وانتخاب إبراهيم رئيسى المتشدد رئيسًا، خلفًا لحسن روحانى، إلى تعطيل جهود التوصل لاتفاق، وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى: "نأمل ألا تؤثر نتائج الانتخابات على سير مباحثات فيينا".

وشدد بوريل، على أن العودة للاتفاق النووى هى القضية الأكثر أهمية بالنسبة للاتحاد.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجى، صرح اليوم بأن الجزء الصعب من المباحثات ما زال قائما، إلا أنه أعرب عن أمله فى التوصل لاتفاق خلال الحكومة الجديدة بقيادة رئيسى، واصفا هذ الرئيس بأنه واقعى وعقلانى.