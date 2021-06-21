بوتين: خطر كورونا لم يتراجع والوضع تفاقم فى بعض المناطق

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى - خلال اجتماع مع نواب مجلس الدوما اليوم الإثنين، إنه "لسوء الحظ، لم يتراجع خطر فيروس كورونا بعد، بل إن الوضع ساء فى عدد من المناطق".
وكان الرئيس الروسى قد حذر فى وقت سابق، من أن المخاطر التى يجلبها فيروس كورونا للبشر لم تكتشف بالكامل حتى الآن، داعيا المواطنين الروس مجددا إلى التطعيم على أوسع نطاق ممكن ضد الفيروس التاجى.
وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا فى عدد الإصابات الجديدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة تفشى الفيروس والسيطرة عليه.
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