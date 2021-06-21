ينتظر الكثير من السعوديين المتقاعدين عن العمل، سواء المدنيين أو العسكريين الذين يزيد عُمرهم عن 60 عام وتتم صرف راتب المتقاعدين في السعودية حيث أن الدولة السعودية تقوم بعمل رواتب شهرية الذي يزيد عمره عن 60 عام يقوم بصرفها كل شهر من الحكومة.

كان المتقاعدين يأملون في الحصول على هذا الراتب قبل الإجازة المحددة من الحكومة السعودية، وهذا ما فعلته من خلال الكثير من الهيئات السعودية، حيث أنه تم تقديم موعد الحصول على صرف رواتب المتقاعدين، لكي يتمكن المواطنين من شراء جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم. ولذلك من المقرر أن يتم الحصول على المبالغ المستحقة يوم الثلاثاء القادم 24 يونيو 2021.

يمكنك السعوديين المتقاعدين الذين أعمارهم فوق ال 60 عام للاستعلام عن جميع المعلومات الخاصة بالراتب مثل موعده من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم السعوديين بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة التقاعد وذلك من خلال الضغط هنا:

ثم يتم تسجيل الدخول، والقيام بالضغط على خدمة تسوية المستحقات التقاعدية.

بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بكل مواطن.

ثم الضغط على كلمة استعلام، وسوف تظهر أمامك كل البيانات التي تخص المعاش.

وبهذه الخطوات يستطيع معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى الخروج من المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم الإصابة به، كما ان الكريقة الاليكترونية توفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، حبث يعتبر الضمان الإجتماعي أحد أهم المؤسسات والهيئات داخل المملكة العربية السعودية لما له من دور فعال في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين السعوديين داخل المملكة.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا ما يخص صرف رواتب المتقاعدين في السعودية وشرحه في إيجاز.