مميزات وعيوب هاتف Vivo Y51 | مواصفات ممتازة بسعر مناسب

مؤخراً أعلنت شركة فيفو عن أحدث هواتفها من عائلة Y وكان هاتف Vivo Y51 ، والذي يأتي مع بعض الإضافات والاختلافات عن الجيل السابق من الهاتف سواء في الكاميرات أو قدرة الشحن.

‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلى 188 جراماً.

‌خامات ظهر الهاتف من البلاستيك poly carbonite ، وكذلك الإطار حول الهاتف من البلاستيك أيضاً.

‌يدعم الهاتف شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌وكذلك يوجد مدخل خاص بإضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين ، وذلك في منفذ منفصل عن الشريحتين.

‌واجهة الهاتف FunTouch 11 الخاصة من فيفو والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.

‌شاشة الهاتف 6.58 إنش من نوع IPS LCD بجودة FHD+ مع دقة 1080×2408 بكسل بمعدل كثافة 401 بكسل لكل إنش.

‌تحتل الشاشة نسبة 84.5% من جسم الهاتف ، وكذلك تأتي مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة والاستمتاع بالمشاهدة.

‌يحتوي الهاتف علي معالج من شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 665 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 11 نانو متر.

‌يحتوي المعالج علي ثمانية أنوية : منهم أربعة أنوية من نوع Kryo 260 Gold وبتردد 2.0 جيجاهيرتز.

‌كذلك يحتوي الهاتف علي معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 610.

‌يتوفر الهاتف بإصدار واحد من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

‌كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 تدعم الـHDR ، كذلك يمكن تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌أما عن الخلفية فتأتي ثلاثية : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide ، وأخيراً كاميرا بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 خاصة بالتصوير الماكرو.

‌تدعم الكاميرات HDR ، panorama ، كذلك يوجد أيضاً فلاش ليد.

‌يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30 إطار كذلك.

كما يدعم الهاتف التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

‌سماعات الهاتف ليست ستيريو كما المتوقع ، لكن جودة الصوت واضحة ونقية.

‌كذلك يوجد أيضاً مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌لا يأتي الهاتف بدعم لخاصية NFC ، لكن يتوفر مع دعم لشبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، وكذلك يدعم خاصية Face Unlock.

‌بطارية الهاتف ليثيوم بحجم 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 70% في غضون 67 دقيقة فقط.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 ، يدعم خاصية On-The-Go (OTG).

‌يتوفر الهاتف باللونين : الأزرق الياقوتي ، والأبيض الكريستالي.

مواصفات هاتف Vivo Y51:الكاميرات:مواصفات أخري للهاتف:سعر هاتف Vivo Y51:

233$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أي ما يساوي 3650 جنية مصري.