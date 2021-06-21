دول غرب إفريقيا تتبنى خريطة جديدة لطرح عملة موحدة فـي 2027

أكرا ـ رويترز: تبنت مجموعة تضم 15 دولة في غرب إفريقيا خريطة طريق جديدة لطرح عملة موحدة في عام 2027 بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى إحباط خططها السابقة. وقال جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في مؤتمر صحفي بعد قمة للزعماء في غانا إن رؤساء إيكواس وافقوا على خريطة الطريق الجديدة. وتأمل هذه الدول أن تساعد العملة الموحدة في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي. وقال برو “بسبب صدمة الجائحة قرر رؤساء الدول تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-2021 “. وأضاف “لدينا خريطة طريق جديدة واتفاقية تقارب جديدة تغطي الفترة بين 2022و2026 وسيتم في 2027 إطلاق الإيكو“ في إشارة إلى اسم العملة الجديدة.

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