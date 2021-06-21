"القوة القاهرة" تؤهل الأردن إلى نهائي كأس العرب

ألغيت مباراة الأردن وجنوب السودان التي كانت مقررة، الاثنين، في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العرب، بعد إصابة عدد كبير من أفراد الثاني بفيروس كورونا، واعتبر الاتحاد الدولي (فيفا) المنظم للمسابقة الأردن فائزًا بثلاثية نظيفة.

وتأهل الأردن بالتالي للنهائيات المقررة نهاية العام الجاري في قطر.

واستند فيفا في قراره إلى "القوة القاهرة"، "بعد الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية صحة وسلامة اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة".

وفيما أكّد فيفا على عدم تسجيل أية أعراض حادة لدى المصابين بالفيروس، أشار إلى "إصابة سبعة لاعبين من منتخب جنوب السودان بالفيروس، إضافة إلى خمسة لاعبين آخرين أكدت نتائج الفحوص احتمالية إصابتهم بالفيروس حسب وزارة الصحة العامة".

وأعرب الاتحاد الدولي عن أسفه لعدم تمكن جنوب السودان من خوض المباراة "مع تأكيد مخالطة سبعة لاعبين آخرين من منتخب جنوب السودان لزملائهم المصابين؛ يصل عدد اللاعبين الذين يخضعون حالياً للعزل إلى 19 لاعباً".

وضَمَنَ الأردن مقعدًا في المجموعة الثالثة التي تضمّ المغرب والسعودية، إلى جانب الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر الخميس.