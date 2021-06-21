واشنطن تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وتشمل العقوبات الأمريكية لجنة أمن الدولة فى بيلاروسيا، والإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد فى وزارة الداخلية البيلاروسية، والقوات الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، ومديرية الشؤون الداخلية فى مقاطعة بريست، مركز مينسك لعزل المجرمين والمخالفين للقانون. ومست العقوبات الأمريكية الجديدة، ناتاليا إيسمونت السكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروس، ورئيسة مجلس الشيوخ فى البرلمان البيلاروسى ناتاليا كوتشانوفا ، وقائد قوات "ألفا" الخاصة فى المخابرات سيرجى زوبكوف، وقائد شرطة مدينة مينسك ميخائيل غريب ونائب وزير العدل فى بيلاروس سيرجى كالينوفسكى. وشملت قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة، المدعى العام لبيلاروسيا أندريه شفيد.

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